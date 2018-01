Transportistas concesionados divididos en SCLC, el acuerdo es que no hubo acuerdo

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El transporte concesionado de la ciudad se encuentra dividido y muestra de ello es que este 15 de enero; mientras unos acataron los acuerdos con autoridades de la Secretaría del Transporte (ST), otros decidieron hacer bloqueos en distintos puntos de la ciudad y por más de una hora a la altura del kilómetro 46 de la carretera de cuota a Tuxtla Gutiérrez, éstos últimos no se “tragaron el cuento” de las autoridades.

Desde la semana pasada transportistas habían advertido a las autoridades que en caso siguieran sin cumplir las minutas de acuerdo, firmadas con anterioridad, paralizarían la ciudad. Es por ello que funcionarios de la ST sostuvieron una reunión a las 10 de la mañana de este lunes, donde hubo un grupo de 16 organizaciones que salieron inconformes y comenzaron a bloquear la entrada a la ciudad.

Primeramente los taxis, en su mayoría pertenecientes a la Utrach que dirige Armín Rosales Acuña, se instalaron a la altura del kilómetro 46 del camino de cuota a Tuxtla Gutiérrez y también bloquearon la salida por Zacualpa (vía libre), así como los Ejes 1 y 2, causando congestionamiento vial en varias zonas de San Cristóbal.

Armín Rosales Acuña es hermano de Edgar Rosales Acuña, pseudo comunicador y ex candidato a la presidencia de esta ciudad, también cuenta en su organización además de “piratas”, a varios taxis y colectivos concesionados.

Al respecto, el transportista Alfredo Martínez Jiménez, entrevistado en el Eje 1, señaló que la molestia de este sector transportista radica que durante los operativos únicamente se levantan a dos o a lo mucho tres unidades, cuando son miles de irregulares que circulan libremente levantando pasaje en la ciudad.

“La última vez los mismos transportistas tuvimos que ayudar a las autoridades a detener unidades, son muchas personas a las que les están dando la facilidad de que trabajen el transporte pirata, no son de aquí, prueba de ellos es que pueden tomar una unidad pirata y pregúntenle a los dueños y le van a decir que los dueños no están trabajando, puros choferes que no son de este rumbo”.

Lamentó que a pesar de que se han detenido a líderes del transporte irregular como Manuel Pérez Ich de la zona norte, quien fue apoyado por el diputado Hugo Pérez Moreno, las unidades circulan de manera normal, afectando a los concesionados.

“La última vez detuvieron nueve unidades y al otro día salieron 16 unidades nuevas, la mayoría de unidades irregulares que se han disparado colectivos, tipo urvan, afectando a los concesionados de la zona sur”.

Finalmente, se disculpó con la ciudadanía por el cierre de las vías en esta ciudad, pero justificó que esta situación la venían planteando con las autoridades del transporte desde diciembre pasado y no les dieron una respuesta favorable.

Los bloqueos se levantaron alrededor de las 16 horas, donde varios choferes aseguraron que: “el acuerdo es que no hubo acuerdo”, mientras que por varias horas se cerraron la Carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, el Eje uno Esquina con Eje Tres, cerca del Hospital de las Culturas; la Calzada México esquina con Periférico Sur y Boulevard Juan Sabines a la altura de la Chevrolet.