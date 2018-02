Transportistas encabezan operativo contra los “piratas”

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Transportistas de las rutas 2, 3, 6, 22 y 21 que cubren la ruta del mercado a San Felipe Ecatepec y el CBTIS 92 se congregaron sobre la Carretera Internacional Panamericana a la altura del Periférico Sur, para advertir a la Secretaría del Transporte que no van a permitir que unidades “piratas” invadan sus rutas.La decisión de los choferes radica en que las autoridades del transporte no hacen su trabajo y los únicos afectados son ellos, ya que los concesionarios siempre reciben su tarifa, “nosotros no podemos trabajar libremente como ellos, por eso les advertimos que no se metan en nuestra ruta, nosotros estamos aquí porque no vamos a permitir que nos dañen nuestra economía familiar”.Al respecto, Luis Reinaldo Pérez Pérez señaló que ya han detectado unidades “franjeadas” que se encuentran escondidas y cubren la ruta del Barrio de La Garita, ubicado al Oriente de San Cristóbal, al CBTIS 92, con lo cual perjudican a todo el transporte.Asimismo, dijo desconocer quién es el líder que se encuentra detrás de esas unidades “piratas”, pero les advierten que quieren evitar problemas sobre todo a la autoridad, “porque si vemos que pasa por acá una ruta irregular, la vamos a retener y vamos a hacer que venga el delegado a hacer su trabajo”.“Nosotros somos 7 rutas y en total somos más de 80 unidades, cubrimos varias rutas como la Vistahermosa, San Felipe Ecatepec y también vamos a ruta arriba del Huitepec, a donde se solicita, a donde la gente nos pide el servicio nosotros vamos”.Pérez Pérez dijo que cuentan con el respaldo de los vecinos y habitantes de la zona, quienes se sumaron a esta movilización pacífica, para advertir que serán ellos mismos los que hagan los operativos contra el “pirataje”.Por su parte, Agustín García, representante del transporte organizado del CBTIS, dijo que se encuentran unidos para fortalecer la ruta, ya que se han visto dañados por el transporte “pirata”“Desgraciadamente las autoridades por cuestiones políticas o económicas no hacen nada para apoyarnos, nos piden unidades nuevas, seguro, muchas cosas que tenemos que actualizar y a los piratas nada de eso, por eso necesitamos el apoyo de las autoridades y de los mismos transportistas”, concluyó.