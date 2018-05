Transportistas exigen una sesión pública a la Secretaría de Transportes

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29 de mayo (El Estado).-Debido al silencio que ha guardado la Secretaría de Transportes (ST) del estado, respecto a la revisión de expedientes de solicitud de concesiones que inició hace un par de semanas, el grupo de transportistas asalariados conformado por 102 taxistas volverá a salir a las calles este miércoles para exigir transparencia y legalidad en el proceso.

Jesús Gómez García, en representación de los trabajadores del volante, dijo que existe incertidumbre en el grupo, porque la dependencia está actuando como en años anteriores cuando se ha beneficiado a personajes que ya cuentan con concesiones o que ni siquiera trabajan en el sector.

“Lo único que pedimos es que la Secretaría de Transportes sea transparente y que el proceso de entrega de concesiones se lleve a cabo conforme a la ley y que se beneficie a quienes contamos con un expediente (…) sabemos que la entrega de concesiones debe llevarse a cabo a través de una sesión pública y eso es lo que pedimos, que los encargados de esa dependencia cumplan con la ley.”

Señalaron que las movilizaciones que estarán realizando serán completamente pacíficas pues lo único que piden es que la Secretaría encargada de las políticas del transporte no intenten abusar de los hombres y las mujeres que por años se han desempeñado de tras de un volante.

Gómez mencionó que recientemente dos de sus compañeros fallecieron por padecimientos que fueron consecuencia de los años en que laboraron en el transporte público.

“Ellos al igual que nosotros esperaban el beneficio de una concesión, eran personas grandes que lucharon toda su vida con el fin de ganarse una concesión pero lamentablemente no fue así. Desgraciadamente la Secretaría de Transportes no ve nuestro esfuerzo por que les interesa más lo que pueden obtener con los pulpos del transporte o aquellos que tienen el dinero suficiente para comprar una concesión de forma irregular”, dijo.

Finalmente, pidió a la dependencia a cargo de Álvaro Robles Cameras que se reinicien los operativos en contra del transporte irregular, toda vez que Tuxtla Gutiérrez se ha vuelto a llenar de taxis y colectivos que ofrecen el servicio público con placas para el servicio particular, lo que las vuelve unidades “pirata”.