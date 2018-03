Transportistas inician plantón indefinido

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de marzo (El Estado).-Cerca de 200 transportistas agremiados a la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach) y a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), se plantaron de manera indefinida sobre la plancha del parque Central, en exigencia de atención a diversos problemas que enfrenta el sector y que hasta hoy la Secretaría de Transportes (ST) no ha podido resolver.

En entrevista, Jorge Omar Vázquez Martínez, dirigente de la Coestrach, dijo que con esta acción buscan un dialogo directo con el gobierno del estado, por lo que reiteró que no se retirarán del lugar hasta obtener resultados que beneficien a sus agremiados y al resto del sector transporte.

Entre las demandas, exigen que se agilice el proceso de entrega de concesiones a través de una sesión pública, donde la autoridad correspondiente analice los expedientes de los solicitantes y así se beneficie a quienes verdaderamente tienen la necesidad de regularizarse.

En este sentido, solicitó la liberación de los vehículos de la Coestrach detenidos por circular de forma tolerada, por lo que justificó que cuentan con un documento firmado por el subsecretario de gobierno, Jorge Utrilla Robles, mismo que les permite circular mientras se lleva a cabo la sesión pública.

“Tenemos un grupo de más de 100 compañeros con expedientes de más de 20, 25 y 30 años; ellos han dejado su vida y salud en un volante y no han sido tomados en cuenta, pero sí funcionarios y amigos de los pulpos del transporte (…) esto es una mafia entre amigos de los funcionarios públicos y de los pulpos. Nosotros pedimos una sesión pública y que pasen los que tengan que pasar”, dijo.

Asimismo, el dirigente consideró urgente que el gobierno del estado detenga la situación adversa que viven los transportistas de la zona Norte de Chiapas, donde organizaciones sociales se están apoderando de las rutas del transporte público utilizando la violencia y la intimidación.

Otro de los temas es el incremento al precio de la tarifa del transporte colectivo, el cual dijo que es justo debido a los incrementos que han sufrido los insumos como la gasolina, las refacciones y las mismas unidades, pero también precisó que el aumento debe darse mediante un análisis y transparencia, y no a través de reuniones extraoficiales o aprobaciones con fines políticos.

Finalmente, reiteró que se quedarán plantados en la plancha del parque Central hasta lograr un dialogo directo con el gobierno del estado, donde se den soluciones reales para el sector transporte del estado de Chiapas.