Transportistas piden concesionamiento antes de que termine sexenio de Velasco

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 21 de agosto del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Este lunes desde temprano, cientos de taxistas de diferentes organizaciones y sindicatos del estado realizaron una marcha para exigir a las autoridades estatales la entrega de concesiones.

Los manifestantesdieron a conocer que son transportistas que llevan laborando entre 15 y 30 años detrás del volante, sin embargo por culpa de los pulpos del transporte no han sido considerados.

Este grupo solicitó a las autoridades del transporte continuar con los operativos en la ciudad a fin de detener a los transportistas irregulares o piratas.

Son hombres y mujeres que exigieron que se realice de manera pública el proceso para la entrega de concesiones, para que no existan irregularidades y los pulpos no manipulen la decisión de las autoridades.

“Estamos de acuerdo con los operativos, y pedimos que siga en contra de los piratas, queremos que los delincuentes sean detenidos. Afuera de Hacienda podemos observar a los coyotes haciendo negocio, ofreciendo concesiones, engañando al pueblo, eso debe terminar ya”, destacó.

Lamentablemente dijo que existen quienes ofrecen placas y permiso para transporte, aprovechando la necesidad de la población y la crisis que impera en la entidad.

Pidieron al gobierno del estado la entrega de concesiones a los verdaderos transportistas, para evitar de esa manera más actos de corrupción, pero también para que no sigan saliendo unidades que pongan en riesgo a la población.