Transportistas se organizan para enfrentar a los motonetos

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Tras la muerte de uno de sus compañeros, taxistas de diferentes organizaciones de esta ciudad advirtieron que irán por los motonetos, ya que las autoridades municipales han sido rebasadas por la inseguridad y por ese grupo delincuencial que desde hace meses tienen atemorizados a los habitantes.

Al respecto, Andrés Gómez López, líder de la Organización Transportista Emiliano Zapata (OTEZ), consideró que si las autoridades no intervienen de inmediato, serán los propios transportistas quienes tomen cargas en el asunto y recomendó a los habitantes de la colonia Primero de Enero, digan quienes fueron los autores materiales del asesinato y se eviten problemas.

“Si las autoridades no hacen nada no nos queda de otra que nosotros mismos portemos algo para defendernos, algo un machete, un cuchillo, un garrote, los transportistas no nos vamos a dejar y vamos a detectar a los taxistas que también se prestan a actos delictivos; nos han puesto programas como el de taxista vigilante que no sirve para nada”.

Y es que en un lapso de un mes han sido dos taxistas los asesinados y varios más han sido asaltados, según la versión de Ricardo Rodríguez Gálvez, representante del sitio de taxis de conocida tienda comercial.

“Hace 20 días asesinaron a otro de nuestros compañeros, por ahí inventaron que era por un lío de faldas, pero la realidad es que fue un asalto, le robaron 600 pesos y su celular; no tenemos seguridad nosotros, si el director de la Policía, Victorio Garcés Melo, no puede con la delincuencia que renuncie y pida apoyo a las autoridades estatales, de lo contrario nos vamos a organizar y va prevalecer la ley del más fuerte”.

Por su parte, Ezequiel Hernández Cruz, envió una advertencia a los motonetos, “que esos compas se pongan las pilas, porque vamos a ir por ellos, vamos a defendernos con lo que podamos, no vamos a permitir ni un asalto, ni una muerte más de los compañeros, estamos hartos, no hay orden, no hay autoridad, no hay policía y responsabilizamos de esto al presidente municipal, Marco Antonio Cancino González”.