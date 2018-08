Triunfo primerizo de Pumas sobre América

Joani Cruz México, Cd. de México

El conjunto universitario se impuso 1-0 a las Águilas en la cancha Centenario del Nido de Coapa, y de paso, terminó con el invicto que sostenían las azulcremas en el Apertura 2018.

Las felinas realizaron un partido que rozó la perfección y controlaron de buena forma al 11 que lanzó Leonardo Cuéllar, que no había caído ante Pumas desde la creación del torneo.

Durante la primera parte ambos equipos lucieron parejos, pero un yerro de América en defensa le abrió la puerta a Pumas, que se fue al frente en el marcador cuando Fabiola Santamaría se escapó por el centro y venció a la arquera Jaidy Gutiérrez en el mano a mano para poner el 1-0 (27’).

La intensidad no bajó en el terreno de juego y pronto las jugadoras se enfrascaron en una lucha que incluyó patadas, reclamos y peleas.

La calentura subió hasta las tribunas y pronto eran los familiares de las jugadoras quienes calentaban el partido con porras o protestas sobre las jugadoras rivales.

Ya para la segunda parte América no dejó de insistir en el ataque, pero siempre se topó con la arquera Melany Villeda, quien frustró una y otra vez los intentos de Daniela Espinoza y Lucero Cuevas.

Al 73’ cuando Espinoza se enfilaba al arco, Villeda apareció para tapar el intento de la americanista, lo que terminó por frustrar a las azulcremas.

Los golpes no cesaron y el duelo terminó con las jugadoras de las Águilas molestas con su rivales debido a que estas festejaron de forma airada una vez que escucharon el pitazo final.

Mónica Rodríguez, capitana de las Águilas, encaró a las jugadoras de Pumas y posteriormente Ana López, del Club Universidad hizo lo propio, pero también fue separada por sus compañeras.

Con este resultado América se quedó con 12 puntos, mientras que Pumas llegó a 9 unidades.