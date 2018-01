Trump arremete contra demócratas previo a votación sobre presupuesto

Agencias

Washington. Las negociaciones para encontrar un acuerdo que permita votar el presupuesto proseguían el domingo en Estados Unidos luego que el presidente Donald Trump acusara a los demócratas de ser los únicos responsables del cierre parcial de la administración federal, que podría prolongarse la semana próxima.

El cierre (“shutdown”) entró en vigor en la mañana del sábado, cuando venció el plazo que tenía el Senado para aprobar una extensión del presupuesto por cuatro semanas.

“Hoy sería el día justo para ponerle fin” al “shutdown”, dijo el domingo Mitch McConnell, jefe de la mayoría republicana en el Senado. El legislador advirtió que si un acuerdo no se produjera la situación podría derivar en algo “mucho peor”.

Tras denunciar “un error de cálculo de gigantescas proporciones” de parte de los demócratas, McConnell exhortó a estos últimos a terminar con la parálisis de la administración durante la votación que tendrá lugar a las 01H0 local del lunes (06H00 GMT).

La oposición demócrata reclama una solución para los casi 700.000 inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, beneficiados por el programa DACA, que les daba permiso para trabajar y estudiar legalmente en Estados Unidos. Trump no ha renovado este programa que vence el 5 de marzo.

Los republicanos, por su parte, dicen que no discutirán sobre este tema sin la reapertura de la administración federal.

Los primeros efectos de la paralización se sentirán a partir del lunes, con el cese de actividades de cientos de miles de empleados federales. En las Fuerzas Armadas, los uniformados deberán permanecer en sus puestos, pero no recibirán su paga.

“Es fantástico ver a los republicanos pelear con determinación por nuestro Ejército y seguridad en las fronteras”, tuiteó Trump al día siguiente de cumplir su primer año en el gobierno.

El mandatario acusó a los demócratas de “simplemente querer una multitud de inmigrantes sin el mínimo control”, pero no ha dado señales hasta el momento de cómo prevé salir de esta crisis, por lo que es prácticamente imposible calcular cuánto tiempo durará esta situación.

Migración en disputa

El jefe de los senadores demócratas, Chuck Summer, recordó por su parte que es la primera vez que se produce un “shutdown” en Estados Unidos cuando la Casa Blanca, y ambas cámaras del Congreso están controladas por el mismo partido.

“No logran siquiera ponerse de acuerdo con su propio presidente. (…) Nosotros, los demócratas, estamos listos para sentarnos en la mesa de negociaciones. El presidente debe tomar una silla”, agregó.

Mick Mulvaney, director de presupuesto de la Casa Blanca, dijo estar convencido de que existe una verdadera posibilidad de encontrar una solución antes del lunes de mañana. Pero también advirtió en Fox News que en caso de que fracase esta posibilidad, el “shutdown” puede durar “varios días”.

También denunció una maniobra política de algunos demócratas, que según él buscan alargar el cierre hasta el día en que se prevé celebrar el discurso del Estado de la Unión, el 30 de enero.

Este discurso ante las cámaras del Congreso es el momento en que el gobierno explica al pueblo estadounidense sus prioridades para el año que empieza.

La Estatua de la Libertad resiste

En medio de esta cacofonía, la Estatua de la Libertad, que había sido cerrada a los turistas el sábado, reabrirá el lunes.

El estado de Nueva York pagará con sus propios recursos a los empleados federales necesarios para reabrir este monumento emblemático de un país abierto a los inmigrantes.

“La estatua es más que una estatua”, dijo el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo. “Es un símbolo de Nueva York y de nuestros valores (…) Su mensaje nunca fue más importante que hoy”.

La última vez que el gobierno federal se vio forzado a paralizar sus actividades fue en octubre de 2013, durante el gobierno de Obama, cuando 800.000 empleados públicos fueron licenciados durante 16 días.

En este contexto, Trump evocó el domingo en un tuit una posible reforma de los procedimientos de votación en el Senado.

Esta medida, conocida en Washington como “opción nuclear” marcaría una ruptura radical en el funcionamiento de esta institución que debe contrabalancear los excesos partidarios de la tumultuosa Cámara de Representantes.

El reglamento interior del Senado – compuesto por 100 miembros – estipula que para cada moción, todos los senadores tienen derecho a objetar. Esta objeción solo puede ser superada con el voto de las 3/5 partes del Senado. En la práctica, se necesitan los votos de 60 senadores para tomar alguna decisión.

Pero los republicanos cuentan con 51 bancas en el Senado.

Sin embargo, cruzar el Rubicón y tomar la decisión unilateral de reducir la barra de 60 a 51 votos transformaría profundamente el funcionamiento del Congreso. La mayoría de los senadores se opone a esta iniciativa.