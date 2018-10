Turbias Sesiones de Cabildo en Administración de Marco Cancino

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El regidor del Ayuntamiento coleto, Emiliano Villatoro Alcázar, dio a conocer que en los 3 años de la Administración anterior, presidida por Marco Antonio Cancino González, en un total de 12 meses no se realizaron sesiones de Cabildo, esto según un informe pormenorizado, siendo este 2018 donde durante varios no hizo una sola sesión.

“En 2018 fueron hasta 6 meses que no se realizaron sesiones de Cabildo, le siguieron el año 2016 con 3 meses; el 2015 con 2 meses y el 2017 con 1 mes, sumando un total de 12 meses sin que se realizara una sola sesión pública, es decir un año completo”.

Villatoro Alcázar dijo que esos datos describen la opacidad con se condujo Marco Cancino González, con lo cual se realizó una administración autócrata e individualista, además de que en el año 2015 el 73 por ciento de las sesiones fueron privadas.

“En el 2016 el 60 por ciento fueron sesiones igualmente privadas y en el 2017 (antesala de las elecciones de este año 2018) se revirtieron las cifras, al tener un 76% de sesiones públicas, fenómeno que se explica debido a las aspiraciones políticas del ex alcalde, que implemento el mal llamado “cabildo en tu colonia”, que tuvo como único fin el impulsar una plataforma político-electoral de cara al proceso electoral”.

Finalmente, dijo que a Marco Cancino solo le interesaba la reelección y no para hacer valer la autenticidad de las facultades de las sesiones de cabildo. “Sin embargo, frente al fracaso electoral, lo que resto de su administración en este 2018 reincidió drásticamente con un número vergonzoso, al efectuar el 84 por ciento de las sesiones con carácter de privadas.