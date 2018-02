Turismo baja en Chiapa de Corzo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El turismo en Chiapa de Corzo, ha ido a la baja por la falta de promoción, contaminación y economía, reconocieron los comerciantes del Centro de la ciudad, quienes dieron a conocer que estarán accionando para que en la temporada de Semana Santa se presente la afluencia necesaria.

Luz María Hernández, indicó que hasta el momento han buscado la forma de proyectar los comercios establecidos y sus ventas por otros lados, pero de igual forma, no se consolida la economía, aunque están conscientes que en este momento es una temporada baja.

La población ha quedado en la expectativa de poder elevar sus ventas, las redes sociales ahora son una forma de cómo dar a conocer a Chiapa de Corzo y con ello, los productos como la comida típica del lugar, los dulces, curtidos, pero también los vestidos y artesanías en madera.

Pidieron al gobierno del Estado, poner más empeño para que ellos salgan beneficiados, pues solamente se promueve el Cañón del Sumidero, pero no se invita a visitar otros espacios, ni tampoco se quedan a pernoctar un solo día, la gente tiene que buscar a los turistas para ver si compran.

Angelita Gómez, mencionó que cuanto se acercan a los visitantes hay desconfianza, pues no conocen la gastronomía, eso provoca frustración ya que ellos consideran que no van a dañar la salud, sino a promocionar sus alimentos y para muchos es un deleite.

Otra molestia que ha crecido es que se han apoderado los indígenas, vendiendo productos de Guatemala, por ende no saben cómo el Ayuntamiento ha permitido que de unas familias se haya convertido en varias colonias, como si Chiapa de Corzo fuera Tzotzil y no de origen chiapaneca.