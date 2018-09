Turismo en Chiapas en picada: Mauricio Penagos

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El empresario hotelero Mauricio Penagos Malda asistió a esta ciudad para presentar ante medios de comunicación un diagnóstico del turismo en Chiapas, el cual ha venido a la baja, lo cual discrepa con las estadísticas internacionales, ya que México se encuentra en sexto lugar como destino turístico a nivel mundial.

“Es extraño pero contrario a lo que pasa a nivel nacional, Chiapas ha tenido una drástica caída en cuanto a actividad turística, por lo que debemos trabajar en estrategias que nos permitan potencializar a todo el estado como un destino turístico importante”, comentó.

Penagos Malda sostuvo que Chiapas solo explota el 30 por ciento de su potencial en materia de turismo y lo peor es la desocupación hotelera que observa una tendencia que se antoja irreversible.

“Esa ha sido la tendencia en los últimos 8 años. También un diagnóstico de la Organización Mundial de Turismo (OMT), donde se registra una caída de entre el 22 y 24 por ciento de cuartos ocupados; 7.6 de cada 10 turistas que visitan Chiapas externan que no piensan volver en los próximos tres años”.

A pregunta expresa si está interesado en ser el próximo secretario de Turismo en el próximo periodo gubernamental de Rutilio Escandón Cadenas, afirmó su intención de ocupar el cargo, ya que considera ha trabajado en el desarrollo de proyectos turísticos durante varios años.

“Sería mi primera experiencia en un cargo público, pero no es la primera vez que me interesa, he manifestado esa intención desde gobiernos anteriores y no me ha tocado la oportunidad; este sexenio tiene que ser el de Chiapas, ya que contaremos con un gran secretario a nivel Federal como Miguel Torruco”, concluyó.