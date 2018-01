Tuve una vida de mierda en el Real Madrid: Antonio Cassano

Roma, Italia – El sueño de prácticamente cualquier futbolista es jugar en un club con la historia y palmarés del Real Madrid, pero Antonio Cassano nunca fue un jugador cualquiera. De fuerte temperamento y problemas recurrentes, el italiano aseguró que vivió una “vida de mierda” en su paso por el club español.

Con 35 años de edad y sin equipo, el apodado Fantantonio recordó en entrevista con “Corriere dello Sport” sus 18 meses jugando para el Madrid entre 2006 y 2007, donde solamente marcó dos goles en La Liga.

“Era la época de los Galácticos y tenía 6 años y medio de contrato, pero me quedé apenas 18 meses porque acabé fuera de la plantilla y cada viernes cogía un vuelo privado para volver a Roma. Comía como un perro y no dormía, vivía una vida de mierda”, aseguró.

Cassano se burló de las comparaciones que surgieron durante la temporada pasada de Paulo Dybala con Lionel Messi: “Cuando en el año pasado estaba en su mejor momento, le comparaban con Messi y yo me reía. Ni de chiste, por favor: Leo es otra cosa”.

También afirmó que si hubiera conocido a su esposa Carolina cuando era más joven, hubiera sido un tipo más centrado y: “Tendría en mi casa un Balón de Oro, estoy seguro. Con la tranquilidad y el amor que ella me da, soy otro”.