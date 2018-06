Tuxtla entre la basura y el desdén

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La basura que está en Tuxtla Gutiérrez, es producto de la falta de respuesta del Ayuntamiento y de la ignorancia ciudadana, al seguir tirándola a sabiendas que el camión recolector no levantará nada, reconocieron ciudadanos molestos por la contaminación.

Para los ciudadanos como Rosita González, Martín Jímenez, Noé Pérez Ramírez, Idelfonso Morales, el problema es que todo empieza a valer, no hay interés de nada y de nadie, eso pone aún más en riesgo a la población, porque según ellos, están las lluvias y habrá problemas.

Pero además, es que todos los días la gente tira en el mismo lugar, más y más basura, haciendo cerros que obstaculizan el paso de la gente, crean focos de infección, taponean los drenes, cierras vialidades, y ni así cambian, como también el ayuntamiento no hace nada por recoger.

Hay preocupación, porque se está dando este fenómeno en más y más colonias, los declarantes sostienen que es necesario hablar con los candidatos para ver si a ellos los escuchan y aunque den su voto, pero que se tenga higiene en la capital, donde todo es un problema hasta ahora.

Sobre el presidente municipal saliente, dijeron que ya no tiene caso hablar, hoy lo que les urge es que se limpie las calles, las esquinas, los camellones, todo, que no haya pretexto para no estar atendiendo las cosas que son urgentes para los capitalinos, que ya ven lo duro.

Finalmente, los capitalinos, acordaron que si esto sigue, podrían actuar, aunque no saben como, ya que tampoco hay coordinación, por el contrario todos caminan por su lado y esto, es lo que aprovechan las autoridades para hacer lo que quieren y el perjudicado siempre será el ciudadano.