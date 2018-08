Tuxtla Gutiérrez está llena de baches

Guillermo E. Vázquez

A pocos días de que la actual administración concluya, Tuxtla seguirá con sus calles llenas de baches y con sus fugas de aguas negras, debido a que el ayuntamiento ya no cuenta con recursos para poder solucionar este problema que desde anteriores administraciones se ha venido arrastrando, señaló la regidora Victoria Isabel Rincón Carrillo, acerca de la situación que guarda la capital chiapaneca en cuanto a las malas condiciones de sus calles.

Entrevistada al respecto, la regidora Vicky Rincón dio a conocer que “la ciudad está muy abandonada y sus calles están en mucho muy mal estado y no nada más en las colonias, sino aquí en el centro, (porque) por donde quiera que uno transite encontramos problemas con las redes sanitarias, con los baches; baches que no se atendieron en su momento y que ahora con la temporada de lluvias que ya inició, se han convertido en lagunas completas, lo cual se convierten en serio peligro para quienes caminan y manejan, ya que pueden ocurrir accidentes automovilísticos”, enfatizó.

Más adelante, la funcionaria municipal se pregunta “¿Pero qué ha pasado? Bueno, sí sabemos, creo que todos quienes hemos trabajado en la administración pública sabemos que hay épocas para hacer el bacheo, y en épocas de lluvias, pues el bacheo simplemente no funciona”.

Dijo además que “también hay que considerar la falta de recursos en este ayuntamiento, y que esto es muy grave y lo tenemos que decir abiertamente, no nos alcanza el dinero para solucionar el problema del bacheo, y todo se viene haciendo poco a poco, con los pocos recursos que ingresan al ayuntamiento”.

Sobre los recursos que se supone el ayuntamiento debe tener para tratar de dar solución a este tipo de problemas, la regidora Rincón Carrillo precisó que “no hay un recurso, se puede decir, etiquetado, porque al inicio de la administración ese recurso fue de una vez planeado y ejecutado por el alcalde anterior”, en clara alusión a Fernando Castellanos Cal y Mayor.

En cuanto a alguna alternativa de solución para atender y solucionar las demandas de la ciudadanía, la regidora mencionó que “el presidente (Carlos Molano) ha platicado con los regidores y sabemos de la gravedad del asunto, porque hay muchos reclamos en todos los aspectos, como por ejemplo hay calles donde llega SMAPA y deja aberturas y escombros, además de que la red sanitaria está en serios problemas y este es otro problema que afecta a las calles”.