Tuxtla no quiere a José Antonio Meade

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Habitantes de Tuxtla Gutiérrez, terminaron por tirar la publicidad de José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la tercera Norte y segunda Oriente, en el centro de la capital.

Los vecinos, dijeron que no van a votar por un PRI que solo los ha dejado más “jodidos”, otros más aseguraron que por la provocación, estarán de lleno con Andrés Manuel López Obrador, otros más, dijeron que el PRI se la pasa insultando a la ciudadanía con sus actos.

La gente que ha sido contratada, tira por paquetes la publicidad, lo que hace que la gente haga exactamente lo mismo, los toma y los envía a la basura, esto ya no es un método para votar a favor de alguien que no simpatiza, pero que lejos de caer bien, cae mal al electorado.

Los vecinos decidieron salir en contra del PRI, porque además como gobernadores y presidentes municipales en Tuxtla, han hecho un papel malo, la mejor muestra es el hecho de que ya no han gobernado y se ha pasado a las Alianzas de partidos, como un castigo.

Por otro lado, pidieron a los simpatizantes del tricolor, que no provoquen más a la sociedad, ellos decidieron votar por MORENA y los que no votarán, es por el hecho de estar cansados de los partidos, por ello, no quieren la visita de estos candidatos, que solo piden credenciales de elector y entregan despensas con alimentos agranel.

La fuerza que ha logrado MORENA en Chiapas, ha ido en aumento en menos de un año, por lo que en Tuxtla Gutiérrez, se eleva todas las posibilidades para poder gobernar la ciudad y otras más, que están de igual manera cansadas de la acción priista, en contra del pueblo.