Tuxtla tiene 15 años de mal gobierno: Transportistas

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez ha tenido malos presidentes municipales en los últimos 15 años, reflejados en las malas condiciones de las calles y de los servicios básicos para la población, por lo es necesario dar un “golpe de timón” para corregir el problema, puntualizó Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas.

Aclaró que en la actualidad la ciudadanía ya no confía en la clase política; el inicio de nuevas actividades municipales será clave para revertir la situación.

El líder transportista exhortó a los presidentes de los ayuntamientos a que no piensen que este 1 de octubre se les entregó un cheque en blanco; al contrario, ahora se está exigiendo mayor transparencia en el gasto público.

“La situación económica y social, en la que quedaron todos los municipios y las condiciones en que inician los actuales alcaldes, no son las mejores de los últimos tiempos, esto compromete a todos los que llegaron a actuar con pulcritud y con energía”, enfatizó.

Explicó que, pese a que en los municipios se encontrarán una serie de problemáticas, no hay pretexto para no trabajar en beneficio de la población; por ello, los alcaldes tienen que elegir bien a las personas que formarán parte de su gabinete, para que las demandas añejas pueden ser atendidas.

Continuó: “Ya no se puede ni se debe tolerar que, en cada área de gobierno o programa donde se vaya a ejercer un presupuesto, sirva de pretexto para hacer negocios particulares en detrimento de las arcas públicas”.

Bustamante Grajales se pronunció también para que todas las personas que hicieron promesas de campañas y que fueron electas mediante un cargo de elección popular, cumplan con todos esos compromisos y, en casa de que se abuse del poder, también se deben aplicar las sanciones y leyes, para no dar paso a los actos de corrupción, de los cuales la población ya está cansada.

Finalmente, dio su voto de confianza a las nuevas autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez, para que revisen cada uno de los contratos que se hacen con las empresas, para que se mejoren los servicios básicos y se haga un saneamiento de las finanzas.