Tuxtla tiene más de 300 millones en deuda pública

A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 06 de agosto de 2018 (muralchiapas.com).- El alcalde de la capital que inspira, Carlos Molano Robles reconoció que los cuatro meses de administración que preside, recibió faltantes en recursos financieros del ayuntamiento, y aunque evadió dar la cifra de la misma, se estima que sean por unos 330 millones de pesos.

Sin embargo, en deuda pública, estimó que la administración recibió un acumulado de 400 millones de pesos 2015, por lo que actualmente este problema financiero se encuentra entre los 330 millones.

“Día a día se mueven el tema de las finanzas, día a día hay servicios que se contratan… tenemos un problema bastante considerable en la falta de recursos públicos eso hay que decirlo y siempre lo he aceptado”, dijo.

Al irrumpir los cuestionamientos de las finanzas, recordó que el ayuntamiento heredó una deuda pública en la administración de Samuel Toledo, por 400 millones de pesos.

“Acordémonos que hay deuda pública esa deuda pública; este gobierno municipal no ha adquirido ninguna cuenta pública… Quién lo dice, -se lo compruebo- por favor”, dijo.

Explicó que la administración actual ha reducido la deuda en 70 millones de pesos. “Recibimos alrededor de 400 millones, actualmente en deuda pública a de andar 330 millones la deuda pública”.

Asimismo, justificó que se encuentran identificando focos rojos en la cuestión sanitaria a pesar de la falta de recursos y de las condiciones precarias que hay en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

“Son condiciones precarias que tenemos, generalmente desde que se asumió el gobierno municipal el tema de los recursos son insuficientes, eso hay reconocerlo lo he dicho abiertamente, no hay recurso público que aguante para satisfacer las necesidades”, declaró.