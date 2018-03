Tuxtleca a visorias con Tigres de la UANL

Elam Náfate

Tuxtla Gtz, Chis.- Con su maleta cargada de ilusiones, optimismo y el apoyo inquebrantable de su familia, Guadalupe Yamileth Terán Saldaña partió rumbo a la Sultana del Norte para cumplir uno de sus sueños, realizar las pruebas para jugar futbol profesional femenil en la Liga MX.

Con solo 14 años, sonriente y con toda la confianza del mundo Lupita, asegura que este es uno de sus sueños “gracias a dios se me ha dado la oportunidad y no la voy a dejar pasar, estaré una semana haciendo las visorias con el club femenil de los Tigres de la Universidad de Nuevo León y confió que todo va a salir bien”, asegura.

En entrevista en una de las canchas donde inicio su amor por el futbol, señala que le gusta jugar más en el eje de ataque, aunque también se desempeña como centrocampista, ha resultado goleadora en ligas locales y ganadora de meldas en certámenes regionales de las olimpiadas representando a Chiapas.

Dijo estar confiada y que dejara todo en la cancha, ha entrenado duro y agradecida con sus padres, su abuela y su familia “a mis compañeras que le echen ganas porque las oportunidades van a llegar, como me ha llegado a mí, sigan luchando por sus metas y no lo dejen de perseguir”, afirmó.

En sus inicios jugo en ligas de su colonia en Las Granjas, luego Parque del Oriente, después en Terán, fue llamada por Alexis Espinosa Paniagua, “profe Chacho”, quien al ver su talento y habilidades lo recomendó a la Academia Tigres, en donde el entrenador Tony Sandoval Solís lo promovió para que realice las visorias en el club femenil de Tigres de la UANL.

Cabe destacar que en este equipo también militan las chiapanecas Blanca Solís y Alexia Espinosa.