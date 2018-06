ÚLTIMO EXAMEN: DINAMARCA

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA

La Selección Mexicana de Fútbol está próxima a debutar en el Campeonato Mundial de Rusia 2018, antes le queda el último examen, ya en Europa, contra Dinamarca. Partido en el que el entrenador Juan Carlos Osorio, perfilará al once titular que jugará contra Alemania.

Precisamente, la selección está instalada en la capital de Dinamarca, Copenhague, donde enfrentará al equipo local en el estadio del Brondby, en punto de las 13:00 horas del día sábado.

Éste es el Mundial en el que el Fútbol Mexicano participará por 1ra vez, con un equipo conformado por jugadores que en su mayoría militan fuera de la liga nacional. 15 jugadores que militan en clubes extranjeros, por 8 que juegan en liga nacional.

México forma parte del Grupo F, el cual comparte con Suecia, Corea del Sur, y el actual Campeón Mundial y de Copa Confederaciones Alemania, quien por su parte jugará éste fin de semana contra Arabia Saudita.

DIEGO REYES, EN DUDA

El defensor Diego Reyes, uno de los jugadores recurrentes durante el proceso, atraviesa una lesión en el muslo de la pierna derecha desde hace 5 semanas. El entrenador Juan Carlos Osorio mantiene las esperanzas de que el ex americanista logre sanar, aunque le quedan pocos días para hacerlo.

Osorio está forzando la situación de Reyes lo más posible, una vez que también se quedó sin otro defensor recurrente durante el proceso: Nestor Araujo, quien también atraviesa una lesión y no iba a estar al 100 por ciento listo para encarar los partidos del Mundial.

Actualmente Diego Reyes tampoco está listo, y de no recuperarse a un buen nivel para la competencia, su puesto sería tomado por Erick Gutiérrez, aunque éste es mediocampista y no defensor.