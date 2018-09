Un alto honor servir a Chiapas como gobernador provisional y legislador: Willy Ochoa

Willy Ochoa, ex presidente del Congreso del Estado, dio a conocer que no continuará al frente del poder legislativo ni en su encargo como diputado local, pues “he tomado la decisión de presentar mi licencia definitiva, luego de una reflexión que pasa por la congruencia y la prudencia con la que me he conducido en mi vida”, acotó el ex legislador chiapaneco.

Agradeció la confianza que la LXVI Legislatura le otorgó al nombrarlo Gobernador Provisional, asimismo dijo que “agradezco a los integrantes del poder ejecutivo estatal por la colaboración y por el apoyo recibido. De la misma manera mi agradecimiento a las y los ciudadanos que me dieron sus opiniones y sus planteamientos, que sin lugar a dudas es un instrumento poderoso para la toma de decisiones de los gobernantes”.

Ochoa Gallegos, reconoció el trabajo que esta legislatura ha realizado, pues han dado la cara en momentos difíciles y cruciales para el estado, además aseguró que continuará dentro de la política gestionando beneficios para los chiapanecos.

Finalmente el también ex Gobernador Provisional fue claro al decir que “trabajé con extraordinario amor a mi estado, tal y como lo seguiré haciendo desde donde yo esté, porque Chiapas y sus retos necesitan de todas y todos, he concluido una gran etapa en mi vida política y personal, pero abro la siguiente; que es la de reforzar mis voluntades y acciones por mi Estado”.