Un trabajo ya no da para una familia

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La situación económica que se presenta en Chiapas, hace imposible que una persona pueda mantener una familia, por lo que se requiere de dos empleos para la educación, energía eléctrica, internet, salud y alimentación, además de que trabajen mamá y papá.

Los salarios, van desde los 3 hasta los 6 mil pesos mensuales, pero hay que pagar en ocasiones renta, si hay auto la gasolina es cada vez más cara y eso empeora porque también hay que darle mantenimiento; si se hace necesario usar transporte público, este ya también ya subió.

Los alimentos se convierten difíciles de adquirir; en los mercados ya no hay coitán, si antes se salía a comer fuera un domingo, hoy eso ya no es posible, sobre todo porque una familia es de 4 en su mayoría y en ocasiones hasta 5 y 6, son pocas las familias que solo son 3.

Mario Alberto Chavarría explicó que ha tenido que buscar otro empleo, para mantener una economía junto a su familia, Carmen Cancino Vázquez, empezó a vender cosas de catálogo, pero no es del todo negocio, Raymunda Símuta asegura que puso una venta de cena en la banqueta de su casa, porque si no, no alcanza.

Para otras familias, es más fácil vivir todos en una sola casa, los padres, hijos y nietos, para hacer un ahorro, mientras se recuperan un poco, en algunos casos han tenido que dejar algunas cosas que tenían, como son clima, otros el auto, incluso celulares y aquello que representa gastos.

En las casas de empeño de la avenida Central, los trabajadores explicaron que en efecto; la crisis si está pegando, pues hay quienes han empeñado computadoras, celulares, televisiones, pues la gente está necesitada, el problema es que solo empeñan y no vuelven aparecer para pagar.

Según el INEGI en su página electrónica señala que el desempleo creció y la gente que tiene un empleo formal es de 1 por ciento, mientras que la informalidad ha ido creciendo, aunque esto no representa realmente un sustento.

El poder adquisitivo va a la baja, con forme pasan los años, lo que provoca que ahora los hijos también tengan que trabajar, algunos como cerillos, otros más apoyando a los padres en sus actividades, mercados y demás espacios que permiten que los menores puedan acceder.

En tanto que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Tuxtla Gutiérrez, una familia de 4 personas, vive con 15 mil pesos mensuales en la clase media; en el caso de que tenga que pagar renta, sus hijos en escuela pública y cuenten con los servicios básicos.