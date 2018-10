Una vez más, alumnos de medicina de la UNACH exigen la no reelección de Ruíz Hernández

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 23 de octubre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Un grupo de alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas tomó las instalaciones y realizó una marcha para pronunciarse una vez más en contra de la reelección de Carlos Eugenio Ruíz Hernández.

Cabe destacar que no toda la facultad y los alumnos participaron en esta manifestación, en la que los manifestantes cerraron la escuela con cadenas y candados.

En este sentido manifestaron que la elección se llevará a cabo el próximo cinco de diciembre, en donde exigen participar para que el rector entrante sea el indicado para el desarrollo de la máxima casa de estudios de la entidad.

Recordaron que la inconformidad de la comunidad universitaria se debe a que en el periodo del doctor Ruíz Hernández la institución mostró un retroceso, además de dejarla endeudada con cien mil millones de pesos.

Cabe destacar que los alumnos hicieron hincapié en que el rector además de no reelegirse debe rendir cuentas a la comunidad universitaria.

Así mismo pidieron que las autoridades universitarias debe dar voz y voto, para la elección del próximo rector.

Los alumnos marcharon hacia colina universitaria para solicitar una reunión con el rector, además de no descartar una huelga en caso de que no se llegue a buenos términos.