Unach con números rojos por deuda; se deben 600 mdp, dice rector

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 25 de enero (El Estadista).-La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en la actualidad se encuentra en focos rojos, debido a que enfrenta una deuda de 600 millones de pesos en diferentes rubros, reconoció el rector de la institución, Carlos Eugenio Ruiz Hernández.

A pesar del adeudo, enfatizó que los pagos a los profesores están asegurados y que existe una forma de sobrellevar la problemática, a través de no contratar más personal, disminuir gastos y no dar compensaciones económicas.

Mencionó que acudirá al Congreso del Estado para que les aumenten el presupuesto y exista una congruencia entre el recinto legislativo y un convenio firmado con la Federación.

Como ejemplo, explicó, si las autoridades federales dan mil 200 millones de pesos a la Universidad, los legisladores locales tendrían que aportar el 24 por ciento de esa cantidad, porque la máxima casa de estudios ha crecido en cuanto al número de estudiantes.

No obstante, dijo que en las plantillas labores sí hay casos en los que se reportan adeudos, debido a que se hicieron algunas unidades que no tienen un techo financiero, por lo que regularizarán esta situación. El 88 por ciento del presupuesto que reciben se va en nómina.

En el marco de una firma de Contrato Colectivo de Trabajo entre la Administración Central de la UNACH y el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUNACH), detalló que tienen que recuperar estos pendientes económicos para no afectar el funcionamiento de la institución.

Finalmente, el rector de la Unach puntualizó que la contratación de personal ha sido mínima debido a la situación financiera, aunque también confiaron en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) los pueda apoyar con esta problemática.