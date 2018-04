UNACH cruel con los animales “rescatados”

A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 23 de abril de 2018 (muralchiapas.com).- La comunidad universitaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), no solo fomenta el dolor y la crueldad de los animales en su custodia, sino que los tortura y sacrifica de forma inhumana.

Nery Camera, rescatista animal independiente en Tuxtla Gutiérrez, explicó que luego de apoyar con alimentos para los perros que son “rescatados” por esta facultad, lograron evidenciar que los canes y otros animales que están bajo su resguardo se encuentran en una situación insalubre y de precariedad, para después ser sacrificados.

Al preguntarle las formas en las que son tratados los animales domésticos, aseveró que la Facultad de Veterinaria no solo fomenta el levantamiento de perros y gatos de la calle, sino que utiliza a sus propios animales para abrirlos y ser un producto de investigación

“Están ubicados y que de repente llegamos a dejarle comida y ya desaparecieron”.

“No solo que los fomentan sino que también a que ellos mismos traen a sus mascotas a que sean utilizados para las prácticas que se llevan a cabo, ellos los traen para que los perros sean sacrificados”, precisó.

De esta forma, comentó que los perros son abiertos para prácticas de cirugía, de anatomía “los matan un día antes y los dejan en el congelador para que al día siguiente les sirvan en sus clases”.

Respecto a la salubridad y a la autorización de estos trabajos académicos, señaló que la encargada de la dirección municipal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Penélope Lara Gálvez, tiene conocimiento y espera llegar a un acuerdo para cesar la práctica en la facultad de la UNACH, esto sin ser sancionados como lo establece el Reglamento de Protección a la Fauna Doméstica en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

“Ella se encuentra con nosotras acá, estamos llegando a un acuerdo con los directivos de que ya no se van a practicar con perros de la calle, sino con los perros que nosotros les donemos”, declaró.

Como solución, indicó que los rescatistas independientes, las asociaciones y las autoridades universitarias establecieron no seguir con tales prácticas, ya que se propuso el sacrificar animales en etapa terminal o enfermos.

De acuerdo a la fracción I del artículo 18 del Reglamento de Protección a la Fauna Doméstica en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, menciona que queda estrictamente prohibido a los propietarios, poseedores, encargados de la custodia y a terceras personas que entren en relación con los animales, descuidar la morada y las condiciones de ventilación, movilidad, higiene y alojo de un animal, a tal grado que pueda causarle sed, insolación, dolores considerables o atentar gravemente contra su salud y su vida.

Asimismo, la fracción V del artículo 10 subraya que corresponderá a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, “atender denuncias, recibir reportes anónimos y realizar visitas de inspección, con la finalidad de verificar que los establecimientos cumplan con los requisitos”.