¡ÚNICO INVICTO!

Por Luis Enrique Vázquez

En partido de la Jornada 12 del Campeonato de Liga NMX 2017 – 2018, Mañosos Club sumó un empate a 2 goles en el comienzo de “La Campaña en El Retiro”, en la que disputará 3 partidos más de forma consecutiva en aquella cancha en condición de visitante. Con goles de Pablo Dominguez y Erick Gutiérrez, La Maña empató su tercer partido de lo que va de la temporada.

“El equipo de Toto” no jugará la próximo domingo, una vez que adelantó el partido por la Jornada 13 vs La Máquina, mismo que ganó por 5 x 1. Será hasta el domingo 25 de febrero que vuelva a la cancha para jugar vs Retiro.

Mañosos Club es líder de la competencia con 35 unidades, y es el único equipo invicto, cosecha de 10 victorias por 3 empates. Por cierto que la Mesa Directiva de la Liga Independiente de Fútbol Soccer Nuevo México castigó al Deportivo por haber utilizado ante Mañosos Club, un jugador no registrado, así que el empate a 1 de la 1er Jornada, resultado obtenido en la cancha fue anulado, y los 3 puntos otorgados a La Maña.