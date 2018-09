Unidades quemadas no eran de la Crom, pero advierten conflicto

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Dos autos pintados con franjas de transporte público en su modalidad de taxi, fueron quemados en el Barrio de Fátima de esta ciudad. Los autores materiales fueron transportistas concesionados quienes voltearon los vehículos sobre la cinta asfáltica y antes de que la Delegación de la Secretaría de Transporte procediera a trasladarlos a Tuxtla Gutiérrez, les prendieron fuego.

Las primeras versiones señalaron que las unidades pertenecían a la Confederación Regional Obrera Mexicana (Crom), por lo que el líder de esta organización, Gerardo Ortega desmintió, asimismo argumentó que las unidades de la Crom tienen una franja “pegadita” al toldo, además de que nadie reclamó los vehículos.

“Las unidades no son de Gerardo ni de Teodoro Ortega, no se vale involucrar a gente que no tiene nada que ver con esto, al parecer pertenecen a una agencia y estaban de muestra pintados como taxi”.

Sin embargo, Gerardo Ortega advirtió que se puede generar un conflicto, ya que en este mes saldrán más de 200 unidades que serán conducidas por choferes asalariados y es que explicó antes de que terminara la gestión de Juan Sabines Guerrero había un paquete de 5 mil 600 concesiones, que apoyaban a los verdaderos transportistas, pero Manuel Velasco las paró, cuando el presidente del Congreso era Aquiles Espinosa.

“Las concesiones ya estaban acordadas, se viene platicando con Manuel Velasco, solo nos entretuvo, pero todos tenemos derecho al trabajo y quienes saldrán con estas unidades es gente que viene esperando una concesión desde hace 30 años, no es gente que pague choferes y no lo necesite”.

Asimismo, comentó que esto se hará con el objetivo de que se vea quienes son los que verdaderamente necesitan un permiso, ya que muchos rentan sus placas, “los asalariados que rentaban esas placas, ya las están devolviendo, ahora van a tener su propio negocio, y los asalariados beneficiados serán de 32 organizaciones, 10 de ellos pertenecen a la Crom”.

“Es gente que lleva años esperando una concesión, quienes quemaron estas unidades, no son nada para detener este proyecto, hay una autoridad que regulariza las cosas, pero no ha podido, la pregunta, es quién lo va hacer”, concluyó.