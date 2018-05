Universidades del Estado de Chiapas podrían irse a paro laboral por falta de presupuesto

Jairo Camacho.

Agencia Reporte Ciudadano, 2 de mayo del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Debido a la falta de voluntad política y ante el desinterés que el Congreso del Estado mostró en la integración del presupuesto de egresos para el ejercicio 2018, autorizando un decremento en la asignación para el rubro educativo, las Universidades Politécnicas de Suchiapa, Tapachula y la Tecnológica de la Selva, en breve podrían declararse en paro de labores.

Así lo expresó un grupo de trabajadores de diferentes universidades, quienes señalaron que aún no cuentan con el documento que formaliza la asignación de recursos económicos, dejando de recibir recursos para el pago de personal y su operatividad.

“No existe proporcionalidad en la autorización del presupuesto, toda vez que la federación autorizó un monto superior al de los diputados que en su momento ocupaban el cargo en el Congreso Estatal y al no existir igualdad en la relación peso a peso, no se ha concretado la firma del convenio de apoyo solidario, instrumento jurídico creado para comprometer y garantizar recursos estado-federación para las Universidades en cuestión y de esta forma no ha fluido el suministro de recursos económicos”, indicaron.

Ante esta problemática señalaron que ni el Gobierno Estatal se compromete a ampliar la partida presupuestal, ni la federación logra la firma del convenio ante la falta del compromiso de la autoridad estatal, dejando vulnerables a estas Instituciones que mucho han abonado al prestigio educativo chiapaneco.

En tanto el Secretario de Hacienda del Estado, no ha querido tomar partida, ni brindar una solución a la problemática, los trabajadores docentes y administrativos han aplazado a declararse en paro indefinido hasta que se resuelva la situación y el recurso económico sea suministrado.

Sin duda esto es un problema más de riesgo que se suma al panorama social que impera en Chiapas y de la cual tal pareciera que no existen voluntades para resolver los problemas aun en tiempos electorales.