Urge apoyo de autoridades educativas en Amatán

Aulas improvisadas con techos de lámina y sin paredes, es el espacio educativo con el que cuentan estudiantes antorchistas en el municipio de Amatán, no obstante de tener más de 5 años de solicitar el apoyo en la construcción de aulas dignas para este lugar, a las autoridades educativas.

Esta solicitud de apoyo fue realizada por María Cristel Méndez, estudiante del cuarto semestre del nivel bachillerato, del CBTA de nueva creación en San Antonio Tres Picos, que se ubica en las inmediaciones de la cabecera municipal, del citado municipio.

Por su parte Andrés López Sánchez, personal docente de esta escuela, dijo que es denigrante para los alumnos, no contar con espacios cómodos para realizar sus estudios y pidió a las autoridades, pongan atención a esta escuela antorchista que tiene como único interés, formar a estudiantes que estén preparados física y mentalmente, con actividades deportivas y culturales.

En lo que respecta a los padres de familia de Amatán, Quintiliano Méndez Matus, miembro del comité de padres de familia del CBTA de nueva creación, agradeció al Movimiento Antorchista en Chiapas, por su interés en brindar espacios educativos que les disminuyan los gastos de traslado para sus hijos.

Aseguró que esta muestra de lucha es digna de ser imitada por el pueblo, quienes poco a poco se dan cuenta que organizados, pueden lograr mejores beneficios para sus familias.

Finalmente aseguró, que de no ser escuchadas sus demandas, se programará una marcha en la ciudad capital, para exigir a las autoridades atención a sus demandas que no es nada que no esté en las manos de las autoridades poder cumplir.​