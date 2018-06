Velasco traiciona a EPN y Meade

A través de un material audiovisual, que circula en las redes sociales, se dio a conocer la íntima relación que guarda el titular del ejecutivo de Chiapas, con Ricardo Monreal, ex jefe de la Delegación Cuauhtémoc por MORENA y operador político de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

En dicho material se puede observar que Manuel Velasco Coello, actual gobernador del estado de Chiapas, dio dinero en efectivo en el 2015 a Monreal, mismo que habría recibido del ejecutivo chiapaneco para financiar la campaña de López Obrador.

De igual forma, quedó en entrever la colusión que existe entre las fuerzas políticas en el poder como el PRI y partidos como el Verde Ecologista de México en Chiapas y el Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que en el video expuesto en redes sociales y dado a conocer por diferentes medios de comunicación a nivel nacional, se plasma el momento en el que tres jóvenes, de nombres Sofia Olvera Castro, Lizeth Semenow Ayala y Benelly Jocabeth Hernández Rueda, las que se identificaron como colaboradoras del equipo de Ricardo Monreal Ávila y quienes fueron detenidas.

Estos hechos, acaecidos el 19 de julio del 2015, se suscitaron en el aeropuerto de Tapachula por llevar consigo maletas con un monto superior a un millón de pesos en efectivo. En el video se destaca que una de las tres maletas se registró a nombre de Ricardo Monreal y contenía propaganda del partido de Andrés Manuel, Morena.

Ya en el área de detención, las tres jóvenes involucradas declararon que presuntamente acompañaban a Ricardo Monreal al área de vuelos privados para abordar un vuelo con destino a Toluca, Estado de México, previa participación en una presunta operación política de Morena y el Gobernador del Estado Manuel Velasco, durante las elecciones que se dieron en Chiapas en 2015.

En el matetial audiovisual, se reproduce un audio de una conversación telefónica que sostienen el Coordinador Regional de Morena, el gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello y el Porcurador del Estado, Raciel López Salazar.

En este audio, se puede escuchar de forma clara que Monreal le pide el apoyo a Manuel Velasco, para dar solución al problema de sus empleadas, a lo que el Velasco le responde que ya está presionando a su Procurador del Estado, Raciel López, para dar solución a la situación de las 3 jóvenes detenidas.

El ex titular de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, y actual candidato a la Diputación Federal del Distrito 7, Raciel López Salazar, da cuenta en una llamada puesta en alta voz, que está hablando con el delegado de la PGR y que también “siente que no hay animo de chingar”.

Por estas declaraciones el gobernador Velasco, le pide que esté atento hasta que se arregle el problema de su amigo Monreal.

Cabe destacar, que estas acciones desarrolladas por el actual gobernador Manuel Velasco Coello, en el 2015, dejan entre ver una traición falaz, al instituto político que lo llevó al poder, refiriendo al Partido Verde Ecologista de México, así como a la supuesta alianza que había hecho con el PRI, misma que quedó disuelta tras el nombramiento de Fernando Castellanos Cal y Mayor.

De igual forma, la estricta petición que existe actualmente desde Casa de Gobierno, para promover el voto a favor del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, Andrés Manuel López Obrador y no por José Antonio Meade Kuribeña quien porta los colores de su partido oficial.