Ven disposición de México y EU en TLC

Isabella González

Cd. de México (23 agosto 2018).- James Robert Jones, ex Embajador de Estados Unidos en México, consideró que puede llegarse pronto a un acuerdo sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Puede ser muy rápido, puede ser esta semana, siempre y cuando haya un deseo de hacerlo, y sé que hay ese deseo por parte de México y comenzamos a ver el deseo por parte de Estados Unidos”, dijo al ser cuestionado por medios de comunicación tras reunirse con el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la casa de transición.

“Creo que están muy cerca si las personas con buenas intenciones llegan a un acuerdo rápidamente, lo que creo que es importante”, añadió.

El ex Jefe de Gabinete de la Casa Blanca aseveró que si México, Canadá y Estados Unidos trabajan juntos ninguna otra zona en el mundo puede superarlos.

“El TLCAN ha sido bueno para Estados Unidos, ha sido bueno para Canadá, ha sido bueno para Norteamérica. Mientras más rápido podamos llegar a un acuerdo y tener las reglas avanzando, es mejor”, expuso.

“Si consideramos México, Estados Unidos y Canadá, no hay otra zona en el mundo que tenga más recursos naturales, más recursos humanos”, agregó.

El ex diplomático estadounidense indicó que acudió a las oficinas del tabasqueño para sostener un encuentro de amigos y aseguró que su relación existe desde que fue Embajador en México, hace 25 años.

“Respeto y admiro su trabajo y estoy muy esperanzado en ver cómo va a contribuir para que México avance”, manifestó.

“No fue una reunión oficial, yo le expresé algunas ideas, y él me expresó a dónde quiere llevar al País. Fue sólo una conversación entre amigos”.

Jones dijo a REFORMA que viajó a México como asesor privado y socio del bufete de abogados Manatt, Phelps & Phillips porque algunos de sus clientes tienen curiosidad de saber cómo funcionará el Gobierno de López Obrador.