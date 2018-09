Ven ineficacia de Gobierno por donativos

Evlyn Cervantes

Cd. de México (16 septiembre 2018).- Es absurdo que, a un año de los sismos de 2017, más de dos mil millones de pesos donados por mexicanos y la Fundación Carlos Slim para atender la emergencia no hayan llegado a los damnificados por ineficiencia del Gobierno, afirmó Mario Delgado.

“Me parece un absurdo por parte del Gobierno que no corresponda al esfuerzo que hizo la sociedad aportando dinero y el esfuerzo que hizo también la Fundación Carlos Slim porque se hizo en la coyuntura de una emergencia con la idea de que los afectados fueran atendidos a la brevedad y, a un año del sismo, enterarnos de que están los recursos sin ser utilizados y sigue la falta de atención, de apoyo en muchos lugares del País, es muy condenable la ineficacia del Gobierno”, expresó el coordinador de los diputados de Morena.

REFORMA publicó hoy que con la iniciativa 5X1 lanzada por Grupo Carso después del 19 de septiembre se reunió una bolsa de 2 mil 628 millones de pesos, pero, según el último informe de la plataforma México Unido Sismos 2017, sólo se han podido canalizar 184 millones 982 mil pesos a acciones de reconstrucción.

Delgado consideró que este caso es un ejemplo de la incapacidad que tuvo el Gobierno federal y de la Ciudad de México para atender la emergencia que derivó de los sismos, pues a un año muchas viviendas y escuelas no han sido reconstruidas.

“Normalmente, muchas desatenciones que tiene el Gobierno es por falta de recursos. Pero en este caso, no tiene pretexto. Hubo un esfuerzo por parte de la sociedad que no ha sido correspondido por el Gobierno y no creo que sea un tema de legislación, me parece que es un tema de eficacia del Gobierno y de atender las verdaderas prioridades de la población”, agregó.

La diputada de MC Martha Tagle destacó que la falta de transparencia en la distribución de los donativos para los damnificados evidencia la importancia de regular los fideicomisos públicos y privados.

“Pone en evidencia la necesidad de legislar y regular los fideicomisos tanto públicos como privados. Hemos tenido muchos problemas para transparentar los recursos que se dirigen a los fideicomisos y que este caso en particular es un fideicomiso privado que estuvo recibiendo aportaciones de la gente en general y que hace falta conocer su destino porque estamos ante una situación donde en Oaxaca y Chiapas hay niños sin escuelas, localidades importantes que no se han atendido. Estamos a un año de distancia y todavía no se ha hecho la reconstrucción”, enfatizó.

Además, señaló que es importante realizar un trabajo de coordinación con las instituciones encargadas de la construcción de viviendas y acogerse a un esquema que sea más efectivo en conjunto con los gobiernos de los estados afectados.

“Mucha gente buscó vías alternas para hacer donativos porque no tenían confianza en el Gobierno y decidieron hacerlo vía este tipo de soluciones privadas que estamos viendo que tampoco funcionan, entonces, ahora tenemos que generar la presión suficiente para que este tipo de recursos sean destinados a atender algo que, a un año, no se han visto resultados”, apuntó Tagle.

Ángel Ávila, secretario general del PRD, condenó que no se ejercieran la totalidad de los fondos entre los damnificados y propuso la creación de una comisión investigadora para saber dónde están los recursos.

“Es absolutamente deplorable, condenable, debe haber una investigación. La Cámara de Diputados podría entrar a hacer una comisión investigadora sobre el destino de estos recursos que miles de mexicanos aportaron a la reconstrucción del sismo y que la iniciativa privada también colaboró. No puede ser posible que las autoridades no hayan querido ejercer un recurso que los afectados necesitan. La sociedad requiere saber ¿dónde está ese dinero?, ¿a dónde fue a parar?. Lo importante es que el dinero se ejerza y, si hay ilícitos que se desprendan del mal manejo de los recursos, no debe haber impunidad”, expuso.

Marcela Torres, diputada del PAN, lamentó que el dinero destinado a la población más vulnerable tras los sismos no sea ejercido.

“¿Qué queda?, el robo de recursos en este caso de la Fundación Carlos Slim y la duda enorme de las ciudadanas y los ciudadanos de sus representantes. Ese recurso está destinado a la gente más vulnerable y el desviar recursos destinados a estas personas que son vulnerables debe ser doblemente castigado. Claro que lesiona a personas, claro que lesiona a instituciones y claro que lesiona la credibilidad y es a todas luces un acto más de impunidad”, indicó.