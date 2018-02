Viene aumento al IVA: comerciantes

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Ni bien se han repuesto ciudadanos, del alza al gas, pasaje, gasolina y algunos productos alimenticios, cuando se anunció un posible incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que repercutirá en la venta de productos diversos.

Comerciantes de Tuxtla Gutiérrez, entre ellos Michelle Palafox, dijo que como comerciante de ropa, es una preocupación cada mes, pues hay que pagar renta, luz, telefonía, contador, empleados, agua y ahora con estos impuestos, ellos se ven diezmados porque no hay ventas.

Reconoció que la única forma es incrementar las tarifas, pero no es la solución, pues si antes una persona compraba dos vestidos o 3 pantalones, quizá ahora solo haga la mitad, producto de estos incrementos, que solo beneficia a las autoridades, pero de ninguna manera al pueblo.

Algunos ciudadanos que ingresaron a esta como a otras tiendas, revelaron que la ropa es cara, pero que se hace necesario en comprarla, pues no solo es para ellos, sino para la familia, aunque se convierte en un sacrificio, pues puede que se estrene 3 veces al año cuando mucho.

A los comerciantes se les carga la mano, expresó Obdulia N. ya que se piensa que ganan mucho dinero, lo que hace incluso que la población termine por creerlo y lo preocupante, es el hecho de que que delincuentes acudan por un dinero que no existe, ya que a veces “ni las moscas se paran”.

En algunas otras tiendas de ropa, calzado y productos varios, dieron a conocer que no conocían la medida y en otros más, los dueños no se encontraban, de acuerdo a lo dicho por los empleados que solo comentaron que las ventas si están bajas, aunque si se vende aunque sea poco.