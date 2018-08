Virus de tilapia, no afecta a humanos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- No hay riesgo por consumo de mojarra tilapia que se produce en Chiapas, a pesar de que las larvas presentan un virus, esto lo confirmó el Coordinador Peninsular del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

El virus solo afecta a los peces pequeños, directamente a los ojos, cerebro e hígado; pero se recalca que en poco tiempo termina con la vida del producto, por lo que no es posible que sobreviva y sea comercializado a la sociedad para el consumo de estos, por ende no debe de haber preocupación.

Se reconoció que es necesario trabajar en el proceso de sanidad, así como observar el grado de oxigenación y el tratamiento que requiere, para que la sanidad de los estanques sea el adecuado para este tipo de producto, que no ha disminuido en cuanto a la producción.

En reunión entre los productores y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado (SEPESCA), junto a SENASICA, lamentaron que se difunda que hay afectación de esta mojarra, ya que no hay tal.

El objetivo real, es promover la aplicación de buenas prácticas de producción y sistemas de reducción de riesgo de contaminación, con la finalidad de elevar los niveles de bioseguridad en las granjas acuícolas y de esta manera prevenir que se presenten problemas sanitarios que pongan en riesgo la producción.

Se coincidió en la reunión, que el consumo de la mojarra tilapia es seguro y destacaron el sabor y la calidad de éste nutritivo alimento del que Chiapas, es uno de los principales productores a nivel nacional, lo que pone a la entidad como uno de los mejores en este rubro.

México ocupa el noveno lugar en producción de tilapia en el mundo, con un total de 163 mil 714 toneladas al año, con valor de 3 mil 284 millones de pesos, de las cuales 26 mil 621 se producen en el estado de Chiapas, ya que es una de las especias acuícolas con mayor dinamismo de producción.