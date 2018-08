Vuelven a salir a las calles los docentes interinos, siguen sin cobrar desde 2014

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 6 de agosto del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Esta mañana decenas de maestros interinos volvieron a Salir a las calles para reclamar al gobierno del estado y la Secretaría de Educación los pagos atrasados que en algunos casos son desde el 2014.

En este sentido Roxana Guadalupe Tovilla explicó que la deuda es del 2014, y desde hace casi un año vienen reclamando el salario.

Aclaró que en algunos casos o grupos han pagado pero de manera parcial, es decir seis meses, dos meses pero el problema no ha sido resuelto de fondo, los sueldos no han sido saldados en su totalidad.

Recordaron que ingresaron cubriendo interinatos, por horas además de que hasta el momento no se sabe si les pagarán los salarios atrasados, pero tampoco si los van a volver a contratar.

“El verdadero temor no es si nos vuelven a contratar o no, el temor es que no nos paguen lo que ya trabajamos hay quienes prestaron dinero, y necesitan del recurso para saldar sus deudas”, puntualizó.

Los docentes realizaron una marcha de la Torre Chiapas hacia el centro de la ciudad, donde sentenciaron con no levantarse e instalarse en un plantón indefinido hasta que exista una solución en el tema que se ha vuelto añejo.