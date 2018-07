Y ahora resulta que, para el Güero Velasco, es fundamental, antes de que entregue el gobierno para ocupar su espacio como Diputado Plurinominal, conformar el precepto de la inclusión plena al desarrollo económico y social de las personas con algún tipo de discapacidad.

Y es que desde el pasado el 21 de septiembre del 2015, el Congreso del Estado aprobó la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sin que hasta el momento se lleve a cabo la instalación del Consejo Estatal para la Atención de este rubro social.

No cabe duda que este es el año de Hidalgo, pues al ya no haber rubros posibles activos de los cuales se pueda sacar y comprobar “paga”, ahora se trata de sacar todos los fondos pendientes, que permitan hacerlo, así como el tema del Seguro Muto de Vida, el recurso para medicamentos del ISSSTECH, entre otros.

Lo que no sorprende es que este Consejo Estatal, lo va a presidir el gobernador del estado, la vicepresidencia recaerá en la titular del DIF Chiapas y el Secretario Técnico es el Secretario de Desarrollo Social, el buen Noquis Hernández, pero sus políticas y acciones las determinará el Consejo Nacional para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad.

Si bien la conformación del consejo de inclusión es muy importante para el país entero, no cabe la menor duda de que, lo que menos le importó a Manuel Velasco y sus funcionarios, fue el bienestar de “sus mujeres”, ni “sus abuelitos” ni “sus niños”, como alardeaba en cada evento al que acudía, y resulta que, de la noche a la mañana, con la ayuda de su alfil, ahora se preocupa a marcha forzada por la conformación de este organismo, que muy seguramente, será la última caja chica para el jefe del ejecutivo estatal.