Ya basta de la política rapaz, es tiempo del cambio: Albores

Chicomuselo, Chiapas, 20 de junio de 2018.- El candidato a la gubernatura Roberto Albores llamó a las y los chiapanecos a hacer uso de su voto para sacar a los políticos que han condenado a Chiapas a ser un estado pobre y sin oportunidades.

“Ya basta de la política rapaz, de no hacer nada y solamente querer alimentar a la gente con despensas o con bultos de cemento el día de la elección, y después se olvidan, no dan la cara, eso no se vale, por Chiapas esto tiene que cambiar”, sostuvo Roberto Albores de gira por los municipios de El Porvenir y Chicomuselo.

El candidato del PRI y Nueva Alianza recordó que su proyecto inició con cinco colores, pero por ser el único movimiento que representa el cambio verdadero y por el hartazgo de la gente ante los malos gobiernos, ahora es un movimiento plural de todos los chiapanecos.

“No queremos más corrupción, más inseguridad y más pobreza, y seguir siendo un estado sin oportunidades ni empleo. No queremos que los mismos que están en el poder sigan estando, hay que sacarlos”, señaló el candidato.

Albores reconoció que han querido detener su movimiento porque “les incomoda a los que han dado malos resultados y quieren seguir frenando el progreso de Chiapas”, y enfatizó que “aunque nos pongan piedras en el camino, este cambio ya nada ni nadie lo detiene”.

Finalmente sostuvo que no descansará en seguir llevando su mensaje por todos los rincones del estado para sumar a más chiapanecas y chiapanecos al proyecto, y exhortó a simpatizantes y militantes priístas y aliancistas a lograr el cambio que requiere Chiapas, al tiempo que reafirmó su compromiso con gobernar con orden, justicia, transparencia y rendición de cuentas.