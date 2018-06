Ya basta de políticos que sólo vienen a enriquecerse: Albores

Mezcalapa, Chiapas. 05 de junio de 2018.- El candidato a la gubernatura Roberto Albores enfatizó que como gobernador combatirá frontalmente la corrupción y no permitirá más saqueo de recursos ni que presidentes municipales no cumplan con los servicios básicos para la gente.

En gira por el municipio de Mezcalapa, Roberto Albores se comprometió a quintuplicar los recursos para la acuacultura y a crear un fideicomiso para lograr impulsar la producción, la comercialización y la vinculación de los productos para conquistar mejores mercados.

“Voy a apostarle con todo a la acuacultura, porque es una gran oportunidad para elevar los ingresos de la gente de Mezcalapa y de la región”, sostuvo al anunciar mucho mayor inversión a esta actividad, el apoyo en jaulas, estanques, geomembranas, equipos, así como en asesoría, capacitación y vinculación comercial desde la Secretaría de Pesca.

En el foro “Que hable Chiapas” sobre acuacultura, Albores aseguró que sus propuestas responden a las demandas planteadas por los productores como las expuestas por Leonardo Álvarez Guzmán y Jesús Vicente Palacios, quienes solicitaron apoyos institucionales y financiamientos accesibles.

En esta encuentro, Roberto Albores escuchó también a Don Javier Cruz Martínez quien reprobó el desempeño de los presidentes municipales, ante lo cual el candidato señaló que no permitirá el saqueo indiscriminado de los alcaldes, que sólo enriquecen a unos cuantos y que niegan servicios básicos a las familias.

“La principal responsabilidad de los alcaldes es proporcionar los servicios básicos, por eso quiero ser gobernador para acabar con la corrupción para que todos los pesos y centavos lleguen a los municipios, porque no se vale que lleguen a las presidencias municipales a saquear, que no se presenten que no den la cara y que no generan soluciones”, finalizó.