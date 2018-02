Ya no más dádivas ni migajas para comprar el voto del pueblo: Rutilio

“El avance de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT) radica en la entrega y el esfuerzo de mujeres y hombres, libres y conscientes, que luchan por la justicia y por la democracia”, expresó Rutilio Escandón al hacer un llamado a la población para que no se confíen y continúen organizados para promover y defender el voto.

Aseguró que es precisamente en estos tiempos cuando los adversarios se valen del dinero para comprar los votos y traficar con la pobreza de la población.

“Tenemos que hacer conciencia, organizarnos, hablar con la gente, decirles que lo que les dan es pan para hoy, pero hambre para mañana. El pueblo ya no está para migajas ni dádivas, lo que el pueblo merece es justicia y tener el poder de decidir libremente quienes quieren que sean sus representantes populares”, agregó.

El precandidato consideró que las y los chiapanecos tienen en sus manos la posibilidad de acabar con la corrupción, de evitar que el presupuesto sirva para enriquecer a los políticos y que realmente se use para para financiar el desarrollo, para garantizar el bienestar del pueblo.

“Los antecedentes nos demuestran que no somos iguales, mientras que a nuestros adversarios de otros partidos los mueve el interés por el poder y el dinero, nosotros nos guiamos por principios e ideales”, explicó.

En este sentido, Rutilio Escandón hizo un llamado a la unidad: “que nadie se sienta excluido, que nadie les diga lo contrario, en Morena cabemos todas y todos, y de la misma forma podemos participar y contribuir con nuestro granito de arena para que la transformación de Chiapas y México sea posible”.

Finalmente, aseguró que el nerviosismo de los adversarios es debido a que este movimiento sigue avanzando en las encuestas electorales, no sólo para presidente de la República sino también para gobernador.