20% de primarias sin clases por paro

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Ante el inicio del paro magisterial de la Sección 40, alrededor del 20 por ciento en primarias cerraron sus puertas, para exigir al gobierno del estado de Chiapas, pague el retroactivo que les corresponde, dieron a conocer los mentores a los padres de familia.

Suman poco más de 120 mil alumnos en todo el estado, que no han estado recibiendo educación, algunos padres dicen estar de acuerdo, otros más que no es correcto el proceder de los maestros, pero también hay quienes dicen que les da igual lo que esté sucediendo con ellos.

Los maestros, argumentaron que mientras el gobierno del Estado de Chiapas, no pague ese retroactivo, no habrá oportunidad de abrir las escuelas, ni tampoco habrá opción de que se dé mesas de diálogo y negociación, aquí ya no se puede hacer, más que pagar lo que se les debe.

La molestia creció porque dicen que mientras unos les va bien, a otros les va mal; los maestros dijeron que pertenecen a la organización contraria a la que está el dirigente de la Sección 7, Pedro Gómez Bahamaca, de quien aseguran tiene el apoyo de la Secretaría de Gobierno y de Educación.

Por su parte, algunos padres de familia en Tuxtla Gutiérrez, argumentaron que esto no está bien, que sus hijos sobre todo del sexto grado, necesitan estar listos para presentar el examen de admisión, esto pone en riesgo que no aprueben, porque no están aprendiendo nada aunque apenas empieza el movimiento.

Sin embargo, algunos padres de familia, aprobaron la movilización del magisterio en contra del gobernador Manuel Velasco; algunos porque dicen que familiares y amigos tienen una situación similar de adeudo, esto ha molestado al pueblo de Chiapas, que increpa constantemente al mandatario.