50 municipios piden anulación electoral

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Al menos 50 municipios de Chiapas, pidieron que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos electorales (FEPADE), actúe y de la anulación de las elecciones; las cuales consideran fraudulentas, todo ello a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En algunos de estos casos, se ha vuelto violento, en otros como Ixtapa dijeron no entender como una familia intenta gobernar por más de una década; por ello también acudieron al Congreso del Estado, para protestar de manera pacífica y así determinar que las cosas cambien.

Ya la impugnación se hizo ante la instancia correspondiente, los de MORENA dijeron que están cansados de que la compra de votos, determine quién gobierna y quien no, la voluntad del pueblo no es en estos casos, sino la decisión de la compra de los sufragios a los más pobres.

En referencia a la familia de Roberto Aquiles Hernández; dijo que su hijo quiere repetir, su hija también la metió para diputada; y él ha sido presidente municipal, fue diputado federal y local y ahora funcionario en el gobierno del Estado, pero nunca han hecho nada bueno por el pueblo.

Ellos no volverán a causar bloqueos para perjudicar a terceros, pero si harán movilizaciones en contra del hijo del funcionario, pues como un junior, según lo calificaron, solo busca el beneficio personal, de su familia, pero no del pueblo y ya lo demostró con los tres años pasados.

Finalmente, en esta manifestación dada por los ciudadanos, señalaron con índice de fuego, que la población hay violencia constantemente, producto de la falta de gobernabilidad, la culpa también la tiene el gobierno federal y estatal, al no querer intervenir en el pueblo.