A 10 días de trabajo, diputados ya empezaron con licencias

El Estado/Agencia

Apenas transcurre la segunda semana de trabajo legislativo en el Congreso del Estado y los integrantes de la 67 legislatura aprobaron una licencia temporal para la legisladora María Obdulia Megchún López, justificando que asumirá funciones en la transición del gobierno federal electo.

Posterior a la autorización, los diputados tomaron protesta a Bárbara Melissa Mañón Campos, quien forma parte ya de la 67 legislatura. En tanto, quien se separó del cargo regresará hasta marzo de 2019.

Sobre el mismo tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Marcelo Toledo Cruz, comentó que son decisiones de carácter personal y no pueden detener eso.

Presumió de políticas de austeridad que implementarán y no tendrán gastos superfluos e irán con la línea federal; dentro de los recortes se esperan la no entrega de boletos de avión, alimentos, la cantidad de asesores, choferes y hasta seguridad.

Sobre el tema laboral y de finanzas en el Congreso del Estado, dijo que la revisión sigue y no habrá un recorte de personal, solamente se irán aquellas personas que no estén trabajando. “Si hay nóminas infladas que se depuren”, complementó.

Sobre las declaraciones que hiciera en días reciente la presidenta de la Mesa Directiva, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, que podía vivir con 10 mil pesos mensuales, su homólogo consideró que fue una respuesta apresurada porque “la vida es cara”.

Sin embargo, eso no fue todo lo que pasó en la sesión ordinaria de este 9 de octubre, el diputado local, Juan Salvador Camacho Velasco, hizo un extramiento a la Mesa Directiva, porque no consideraron el tema que expuso en la actividad anterior de violencia política en contra de la Síndica Municipal de San Juan Cancuc, Marta López Santiz.

Consieró que se trata de un tema urgente y se debe tomar en cuenta para solucionarlo; sin embargo, Bonilla Hidalgo respondió que solamente atenderían los puntos establecidos en el orden del día para dicha sesión.

No obstante, acordaron no agendar la solicitud del diputado de Morena, porque se llevan a cabo reuniones con la Síndica y el presidente municipal, para privilegiar el diálogo y se encuentre una solución a dicha problemática.