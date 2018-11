A 2 días de elecciones hay temor

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Si se intenta imponer a los presidentes municipales, en las elecciones del 25 de noviembre próximo, habrá violencia; dieron a conocer ciudadanos de Rincón Chamula, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y Santiago El Pinar.

Los ciudadanos que coincidieron algunos en palacio de gobierno y otros más en Congreso de Chiapas, dijeron que pedirán a las autoridades que no vayan apoyar a quienes han sido enemigos del pueblo, que ellos como autoridad, deben vigilar que las cosas no se repitan, tal ocurrió en la primera elección.

Hay varios muertos, agresiones físicas, lesionados y amenazas aún en estos lugares, por ello, insistieron en que esto está latente y puede repetirse si se insiste en la necedad de que las personas lleguen de nuevo a ocupar un lugar que no les corresponde, porque no responden a las necesidades de la sociedad.

Pidieron también en algunos casos, que se respete que el PVEM no participe, llamaron a la ciudadanía a no votar porque, hacerlo a cambio de dinero, significa mayor violencia en los pueblos, aunque se habla de que en este caso, la mayoría de los municipios se volcará a favor de MORENA.

De acuerdo al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), desde ayer no se puede hacer actos de proselitismo político, las actividades no permitidas durante la veda electoral son: la celebración de reuniones o actos públicos de campaña y de propaganda, por parte de los partidos políticos y, las y los candidatos, así como la difusión de propaganda gubernamental y difusión de informes de labores.

En el mismo sentido, los medios de comunicación no podrán dar a conocer resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales hasta que haya concluido la votación. El día de la jornada electoral no debe haber propaganda de partidos ni de candidatas o candidatos cerca de las casillas de votación.