A 28 días de haber iniciado la movilización de los trabajadores de salud en Chiapas, hoy el futuro sigue siendo desconcertante para todo ellos, si bien, en parte se les ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos con los burócratas estatales, aún faltan una serie de compromisos adquiridos.

Ha trascendido, el constante ataque que ha sufrido la actual administración de la Sección 50 de salud, que encabeza María de Jesús Espinosa, quien presuntamente, ha destapado la cloaca en la que se convirtió la salud en la entidad, que por años mantuvo la dirigencia a cargo de Díaz Selvas.

Estos ataques, van desde señalamientos personales, a su comité, o hacia presuntas negociaciones sin sentido a este sector. Si bien es cierto que puede haber sus errores en la dirigencia, es notable el descontento de la administración que agoniza de Manuel Velasco Coello, “el inaugurador de elefantes blancos”, pues no existen insumos ni medicamentos desde hace varios años, pero en Chiapas no pasaba nada.

Hoy en día, se ha dejado entre ver, la que los trabajadores califican como terrible situación en la que se encuentra la Secretaría de Salud y sus trabajadores, pues se han señalado y evidenciado, desvíos multimillonarios en salarios, compra de medicamentos e insumos, así como el pago de prestaciones y servicios, derechos laborales de los manifestantes.

Por citar a algún caso, tenemos a los miles de trabajadores que se encuentran ya en el Buró de Crédito, por falta de cumplimiento en el pago de algunos productos o servicios contratados en financiamiento, con descuentos vía nómina, mismos que no han sido pagados por la administración estatal, pese a haber sido descontados de forma constante como lo hacen constar los talones de cheques.

Pero lo más lamentable, es que en esta rapacidad Velasquista, no se ha dejado a uno con cabeza, resulta que existen cientos, por no decir miles, de padres de familia, que han pagado sus pensiones alimenticias, de forma puntual, vía nómina, y las madres, han denunciado por el incumplimiento ante el juzgado, pues la secretaría no ha pagado esos recursos descontados.

Hasta cuando Chiapas, hasta cuándo.