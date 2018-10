Abogará Nestora Salgado por 500 presos

Cd. de México (10 octubre 2018). – La senadora Nestora Salgado y activistas apoyarán jurídicamente para que en el próximo sexenio salgan libres más de 500 presos políticos del País.

La legisladora dijo que iniciará su labor trabajando para liberar a los seis presos de Tlanixco, Estado de México.

Expuso que los detenidos son Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Míreles y Teófilo Pérez González, encarcelados el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

“Voy a visitar todas las cárceles del País porque vamos a liberar a cada uno de esos presos de conciencia y cada uno de esos presos encarcelados injustamente”, anunció.

Acompañada de los ex presos políticos Alberto Patishtán y Ericka Zamora, la legisladora de Morena explicó que una de sus propuestas es buscar becas para los hijos de quienes, consideró, fueron encarcelados injustamente.

“Estar preso es estar enterrado vivo y no solamente lo sufren los presos sino las familias”, expresó en conferencia de prensa.

Adelantó que el próximo jueves enviará un comunicado al equipo de transición del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; a la Secretaría de Gobernación y la Suprema Corte para que se inicie una mesa interinstitucional que revise cada caso y su estado procesal.

Salgado, quien estuvo dos años y ocho meses presa, afirmó que en Guerrero hay detenidos 25 luchadores sociales del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, entre ellos Marco Antonio Suástegui y Gonzalo Molina, de Policía Comunitaria de Guerrero.

La ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá sostuvo que también apoyará a los presos pobres, quienes, por no pagar 2 mil pesos o 5 mil pesos de fianza, llevan años tras las rejas.