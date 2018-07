Abuso en cuotas escolares en TG

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Las inscripciones van desde los mil a mil 800 pesos, según la escuela, que va desde las secundarias hasta las preparatorias, en el caso de la capital Tuxtla Gutiérrez; esto pese a que el gobierno federal aseguró que no habría más, cuotas.

Los padres de familia empezaron a quejarse, como el caso de la señora María Esther Pérez Guzmán; quien dijo que es de escasos recursos, además su pequeño hijo tiene un problema de discapacidad, lo que hace que se vea muy complicado hacer el pago que le piden.

En otras escuelas como las dañadas por el sismo, los padres fueron obligados a pagar 500 pesos más; a fin de que se levanten bardas o restaure la parte dañada, ya que el gobierno hasta el momento no ha llegado a dar la atención que corresponde a estos espacios.

En la preparatoria número 7; las cosas no son distintas, Rogelio Enríquez dijo que su hijo por la cercanía le queda muy bien a toda la familia, pero la novedad es que está casi a 2 mil pesos la inscripción, lo que consideró como un abuso de parte de la dirección de la escuela.

En la Secundaria del Estado, Alejandro Núñez expresó que tenía que pagar o su hijo no continuaba, lo hizo, se puede hacerlo, pero, pero reconoció que hay quienes están en condiciones no buenas económicamente, por eso la necesidad de tener un poco de consideración para los padres de familia.

En tanto, que algunos otros padres, consideraron que las cuotas son buenas, que todos tienen que aportar, porque es en beneficio de la escuela y como consecuencia de los hijos, que tienen que entender que lo hacen todos y que la educación no tiene por qué ser gratis.