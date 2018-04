Ad Aeternam/Félix Camas/CNTE se aprovecha de coyuntura electoral y dejará a miles de niños sin clases

CNTE se aprovecha de coyuntura electoral y dejará a miles de niños sin clases

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha confirmado que el 9 y 10 de abril pararán labores de cara a la huelga nacional que nuevamente dejará a miles de niños sin clases y seguramente varios negocios se volverán a ir a la quiebra.

Este jueves los líderes de la CNTE en Chiapas se reunieron con las bases del sistema del Colegio de Bachilleres (Cobach), donde ratificaron el paro de 48 horas, como el inicio de la movilización nacional, donde su secretario general, Pedro Gómez Bamaca, giró instrucciones precisas para la organización del paro.

Ahora los líderes magisteriales no perderán la ocasión para sacar raja de la coyuntura electoral y es que a nadie le conviene el saboteo del proceso, donde los mexicanos elegiremos no solo a nuestro próximo presidente de la República, sino a las autoridades locales.

A los integrantes de la CNTE parece importarle poco el tema educativo y antepondrán sus intereses personales, bajo el pretexto de luchar por la derogación de la Reforma Educativa, sin importar que seamos los ciudadanos los únicos afectados con sus decisiones.

Los chiapanecos debemos estar preparados para sufrir de nueva cuenta bloqueos carreteros, saqueos a tiendas de autoservicio, posiblemente instalarán otro enorme campamento en el Centro de Tuxtla Gutiérrez, sin importar las consecuencias y molestias que esto conlleva.

El magisterio en Chiapas parece que no está dispuesto a evolucionar en sus protestas, se encuentra viviendo un estancamiento ideológico y lo único que logran es el desprestigio del movimiento histórico sindical, uno de los más importantes en el país.

De por sí muchos sectores económicos como los prestadores de servicios turísticos, han reportado una baja para este año y le atribuyen a las elecciones. En San Cristóbal por ejemplo, el presidente de la Asociación de Hoteles asegura que además por el cierre de templos por el sismo del pasado 7 de septiembre, “cuando es año electoral siempre el turismo viene a la baja”.

Ahora las cosas pueden empeorar, ya que la CNTE empezará con un paro de 48 horas, para finales de abril y principios de mayo tienen planeado uno de 72 horas, y para mediados del quinto mes del año es posible que estalle la huelga nacional.

La ciudadanía no tarda en pedir a las autoridades gubernamentales hagan prevalecer el Estado de Derecho, cuya respuesta será la misma de siempre: “Anteponer el diálogo”, porque son un gobierno de puertas abiertas.

En realidad muy poca gente respalda la lucha magisterial por la forma en que afecta a terceros, aunque en su corta visión “se encuentran preocupados por el bienestar y la educación de los mexicanos”.

Los dirigentes de la CNTE no se dan cuenta que con la huelga nacional únicamente benefician al partido en el poder, que usará todas sus herramientas para ahuyentar al electorado de las casillas. Es decir, el paro magisterial ayudará definitivamente a cocinar un posible fraude electoral y quizá ese sea el verdadero motivo de los líderes magisteriales.

En realidad el sindicato más grande de Latinoamérica está coludido, carece de bases ideológicas y seguramente, tras el paro, los líderes de nueva cuenta se llenarán los bolsillos de dinero y la educación en Chiapas pasará a segundo plano.