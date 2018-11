Adeuda gobierno más de 200 MPD a magisterio

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Durante el bloqueo a la altura del kilómetro 46 de la carretera de cuota a Tuxtla Gutiérrez, integrantes del Consejo Central de Lucha (CCL) de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dio a conocer que los gobiernos federal y estatal tienen una deuda con el magisterio por más de 200 millones de pesos.

Stalin Hernández Arrázate, coordinador regional, dijo que el motivo de los bloqueos carreteros en varias partes de la entidad, se debe también al incumplimiento de la reconstrucción de escuelas y aulas dañadas por el terremoto de septiembre de 2017, lo cual forma parte también del endeudamiento que el gobierno estatal deja también a trabajadores de salud y burócratas.

“Los gobiernos salientes deja pendiente la reconstrucción de las aulas que se cayeron por el terremoto pasado, a pesar de que existen compromisos firmados, aun no hay pago para los docentes quienes ascendieron en la cadena de cambio, y las promesas de construcción de escuela no se han dado”, agregó.

Hernández Arrázate señaló que se encuentran en la mejor postura de diálogo, aludiendo que no son radicales o provoquen confrontaciones, sin embargo consideraron necesario hacer esta serie de movilizaciones, ante el incumplimiento de los compromisos.

Y es que fueron más de 200 escuelas afectadas por el terremoto de septiembre pasado, y muchas aun no son reconstruidas y existe el riesgo latente de un desplome que podría afectar al alumnado, aparte que en algunas escuelas no están usando los inmuebles.