Adeudo millonario con trabajadores del sector Salud sin resolverse, continúan en asamblea permanente

Rodolfo Flores.

Agencia Reporte Ciudadano, 29 de octubre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- María de Jesús Espinosa, secretaria general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) en Chiapas confirmó que continúa el paro parcial de la base laboral de la Secretaría de Salud debido al adeudo millonario que mantiene el gobierno del estado.

Además de ello agregó que el panorama de hace años no cambia para Chiapas en lo que respecta al tema de salud pues las carencias y falta de medicamentos en una constante en todas las unidades médicas.

“El tema se deriva de las malas decisiones del gobierno del estado, al designar a secretarios de Salud que no hicieron absolutamente nada, por el contrario, el gran saqueo lo hicieron desde ese lugar”.

En este sentido la asamblea permanente se mantiene como decisión de la base trabajadora y no se levantará hasta que no exista una respuesta a la misma, es decir el pago de los más de 800 millones de pesos.

Informó que en las dos pláticas con las autoridades estatales se han negado a entregar el recurso que se les adeuda, por ello una comisión de los trabajadores de salud partirá este mismo lunes hacia la ciudad de México para exponer la situación a Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto “Chusita” dijo que a la llegada de AMLO la situación tiene que cambiar en el sector salud, pues lleva en el abandono muchos años, así como el saqueo constante del que ha sido objeto.

Expresó que el estado ha mandado amenazas advirtiendo que no pueden manifestarse o sufrirán las consecuencias, calificando también como traidores a los trabajadores que este mismo día la desconocieron como líder sindical.

Puntualizó que se encuentran laborando en la SS un gran número de aviadores, situación que esperan solucionar en breve.

En este panorama informó que los hospitales si reciben y atienden emergencias médicas, pero de no haber respuesta en breve se irían a paro laboral.