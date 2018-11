Afina AMLO estrategia de seguridad

Héctor Gutiérrez

Cd. de México (06 noviembre 2018).- El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostiene este martes en sus oficinas de transición una reunión con su Gabinete de seguridad, en la cual están presentes los futuros titulares de las Secretarías de Marina, José Rafael Ojeda, y de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

También están presentes Alfonso Durazo, propuesto para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, y Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación.

El próximo titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, señaló que algunos de los ejes del plan de seguridad del Gobierno electo contemplan la creación de 266 regiones para combatir el crimen, mejorar las condiciones laborales de los elementos policiales y priorizar el combate a los delitos del fuero común en coordinación con autoridades locales y municipales.

Además, se prevé no adquirir más armamento y, en su lugar, fortalecer la capacitación de los elementos de seguridad.

“Vamos a trabajar en 266 regiones, en esas regiones se distribuirá el estado de fuerza con la que actualmente cuenta el Gobierno federal de todas sus dependencias”, mencionó Durazo en entrevista.

“Y la distribución se hará en forma proporcional a la incidencia delictiva, habrá regiones de alta incidencia delictiva que tendrán un mayor estado de fuerza y regiones de incidencia media y baja que tendrán un estado de fuerza proporcional”.

Prácticamente, añadió, un 40 por ciento están en alta incidencia delictiva, estados como Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Colima, la mayoría de ellos están en alta incidencia delictiva.

Durazo refirió que el presupuesto en materia de seguridad será prácticamente el mismo que el de este año, pues únicamente habrá un ajuste inflacionario.

Sin embargo, dijo, habrá una redefinición de prioridades presupuestales y se prevé ya no adquirir más armamento.

“El tema de prevención será fundamental, el tema tecnológico es fundamental, el tema de la capacitación y el tema del mejoramiento de las condiciones económicas de las y los policías”, aseveró.

“Ya la prioridad, el estado mexicano cuenta con la suficiente capacidad tecnológica y con la suficiente capacidad de armamento, así es que no habrá compras (…) Las prioridades presupuestales estarán orientadas en otros rubros”.

Durazo refirió que, aunque el próximo sexenio se continuará combatiendo el crimen organizado y a los grandes capos, la prioridad será combatir en coordinación con las autoridades estatales y municipales los delitos del fuero común.

Dada la situación que prevalece en el País, dijo, ya es hora de que autoridades federales y locales dejen de “echarse la bolita”.

“El programa de seguridad obviamente enfrentará todos aquellos, combatirá todas aquellas acciones, personas, grupos que representen un riesgo para la seguridad, sin embargo, el énfasis estará en aquellos problemas de seguridad pública que más afectan a la población”, sostuvo.

“Robo a casas habitación, asalto a mano armada a transeúntes, robo de vehículos, secuestro, extorsión, cobro de piso serán los rubros en los que pondremos énfasis en coordinación obviamente con las autoridades estatales y municipales puesto que se trata de delitos del fuero común, pero a estas alturas y con la dimensión del problema no podemos estar ya echándonos la bolita tenemos que trabajar juntos, de manera coordinada”.

Durazo añadió que el plan de seguridad del próximo Gobierno ya está prácticamente definido y se prevé que sea presentado esta misma semana.