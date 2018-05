Afirman que Duarte demandó a Anaya por daño moral

Abel Barajas

Cd. de México (14 mayo 2018).- El ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa presentó una demanda por daño moral contra Ricardo Anaya por acusarlo públicamente de autorizar la aplicación de ampolletas falsas del medicamento Avastin para las quimioterapias de niños.

En un comunicado, el abogado civilista Omer Salom aseguró que este señalamiento es una “fake news”, debido a que el propio José Narro, Secretario de Salud del Gobierno federal, ha manifestado que no existe evidencia de la administración de un tratamiento fraudulento.

“En días pasados el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue demandado por este motivo, así como por el sistemático ataque a los derechos fundamentales del ex Gobernador Javier Duarte.

“El proceso judicial sigue su marcha ante las instancias judiciales correspondientes, así como a partir de este momento, el proceso en contra del candidato Ricardo Anaya por los mismos motivos”, dice el texto difundido.

Según el defensor del ex Mandatario preso en el Reclusorio Norte y acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, se recurrió a la demanda civil por las reiteradas declaraciones del candidato presidencial “consistentes en una falsedad oportunista”.

El abogado de Duarte no ofrece datos concretos sobre la demanda, como lo son la entidad donde fue presentada, si fue interpuesta a nivel local o federal, así como la fecha de presentación, el juzgado y el monto que reclama, en caso de haberlo establecido.

En su opinión, estas aseveraciones que imputan a Duarte la administración de medicamentos falsos fueron ideadas por la imaginación de Miguel Ángel Yunes.

“Valiéndose de su posición como Gobernador, engañó descaradamente a la sociedad mexicana con esta noticia falsa -fake news- que ocasionó que alguno que otro ingenuo cayera en el engaño, o bien que se aprovechara la ocasión para utilizar este falso rumor con propósitos partidistas, como lo fue algún legislador local de Nuevo León y el propio candidato presidencial Ricardo Anaya”, señala.

De acuerdo con el representante legal, el pasado 1 de febrero, funcionarios de la Secretaría y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informaron en rueda de prensa que revisaron 151 expedientes de pacientes con suministro de Avastin y no se detectó falsificación alguna.

Para sustentar la demanda contra Anaya también citaron a Narro, quien dijo a la prensa que no existe ningún fallecido por tratamientos falsos de cáncer en Veracruz.